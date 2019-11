P. Gajdoš rešpektuje politickú dohodu o bezpečnostnej stratégii

Bratislava 14. novembra (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) rešpektuje politickú dohodu o bezpečnostnej stratégii. Zároveň je pripravený v prípade potreby obhájiť Obrannú a Vojenskú stratégiu SR v parlamente. Uviedol to vo štvrtok pre médiá.



Rezort podľa neho predložil všetky bezpečnostné dokumenty. Pripomenul, že boli odobrené Bezpečnostnou radou SR aj vládou. "Rešpektujem politickú dohodu, že uvedený materiál sa nepredložil a nepredloží do Národnej rady SR na rokovanie," povedal.



Výhrady voči stratégii mala v minulosti koaličná SNS. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) povedal, že navrhovali zmenu niektorých "neprijateľných" formulácií. Problém mali s označením niektorých krajín za potenciálne nebezpečenstvo pre Slovensko.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok (11. 11.) vyhlásil, že prijatie bezpečnostnej stratégie necíti ako silnú tému. Most-Híd by podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa mohol podporiť bezpečnostnú a obrannú stratégiu v Národnej rade. O stratégiách má rokovať parlament na základe iniciatívy nezaradeného poslanca Martina Fedora.



Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.