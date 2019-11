P. Gajdoš uviedol do Siene slávy štyroch novodobých veteránov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) uviedol v utorok do Siene slávy Ministerstva obrany (MO) SR štyroch novodobých veteránov - desiatnika Milana Tomláka, podplukovníka Štefana Rigasa, nadrotmajstra Mariána Valacha a jedného príslušníka 5. pluku špeciálneho určenia. Pamätnou medailou si uctil aj vojnového veterána Samuela Barana, ktorý oslávi v stredu (26. 11.) 95. narodeniny.



"Je to o pomoci ľuďom, hrdinstve, odhodlaní, ale samozrejme aj reprezentácii Ozbrojených síl (OS) SR a rezortu v zahraničí," zhodnotil minister na pôde Radošinského naivného divadla, kde sa oceňovanie konalo.



Milan Tomlák so zbraňou v ruke bránil v Afganistane svojich kamarátov na bojisku a zabránil ďalším stratám. Príslušník Síl pre špeciálne operácie (5. pluku špeciálneho určenia) si napriek náročným pracovným povinnostiam našiel čas na organizáciu rôznych akcií - robil napríklad finančnú zbierku na pomoc miestnemu dieťaťu a športové hry v Bosne a Hercegovine, ale aj slovenské dni v Afganistane.



Štefana Rigasa ocenili za príkladné plnenie úloh v súvislosti s prípravou pohotovosti Bojovej skupiny Európskej únie krajín V4. V úlohe veliteľa slovenského kontingentu sa významne podieľal na plnení úloh v Bosne a Hercegovine v operácii EUFOR Althea. "Je to ocenenie toho, čo sme robili dobrovoľne bez nejakej vedomosti, že niekedy budeme takto ocenení," podotkol.



Marián Valach sa ako veliteľ druhej rotácie v operácii EUNAVFOR MED Sophia podieľal na záchrane viac ako 400 migrantov zo Stredozemného mora. "Dostali sme povel na okamžitú záchranu, blížil sa večer, vedeli sme, že to bude trvať dosť dlho, veľmi sme nerozmýšľali - len pomôcť tým ľuďom," priblížil.



Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko vyzdvihol príbehy štyroch hrdinov. "Myslím si, že tieto príbehy dotvárajú celkový obraz ozbrojených síl, ako majú vyzerať, a to nielen v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ale aj doma," skonštatoval.



Generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko pripomenul, že máme byť vo vzťahu k vojakom na čo hrdí. Za posledné štyri roky sa podľa neho podarilo spraviť viacero opatrení, aby sa podmienky pre službu v OS SR zlepšili.



Minister obrany zároveň počas podujatia vyhlásil 23. ročník ankety Vojenský čin roka za rok 2019.



V súčasnosti pôsobí v zahraničných misiách a operáciách 474 príslušníkov OS SR. V súčasnosti rezort obrany eviduje 8.131 vojnových veteránov, z toho 8.024 novodobých veteránov a 107 veteránov z obdobia druhej svetovej vojny.