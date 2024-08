P. Gašpar chce v krátkej dobe predstaviť koncepciu rozvoja SIS

Bratislava 26. augusta (TASR) - Novovymenovaný riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar chce v krátkej dobe predstaviť verejnosti koncepciu rozvoja SIS. V nej by mali byť definované krátkodobé ciele, ktoré chce ako riaditeľ dosiahnuť, ale aj tie dlhodobé, ktoré by nemali byť závislé od konkrétneho riaditeľa. Gašpar to vyhlásil po pondelkovom vymenovaní do funkcie prezidentom Petrom Pellegrinim.



Gašpar, ktorý doteraz pôsobil ako námestník riaditeľa SIS, poznamenal, že v jeho kompetenciách sa veľa nezmení. Jeho vymenovanie je podľa neho dobrý signál pre zahraničie, že SIS má riadne vedenie.



Nezávislosť SIS podľa neho dokáže garantovať. Fakt, že jeho otec je aktuálne trestne stíhaný, Gašpar nevníma ako konflikt záujmov. "Pokiaľ viem, na Slovensku ešte stále platí prezumpcia neviny. Ja tie trestné konania ani nedozorujem, ani nie som sudca v týchto konaniach," vyhlásil Gašpar s tým, že mu neprináleží vyjadrovať sa k nim.



Pavol Gašpar doteraz v SIS pôsobil ako námestník riaditeľa. Po zmene štatútu služby získal kompetencie riaditeľa. V minulosti pôsobil aj ako štátny tajomník rezortu spravodlivosti.