Gašpar odmieta, že pri získaní kompetencií šéfa SIS obišli prezidentku

Bratislava 11. marca (TASR) - Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar odmieta, že by sa pri procese, vďaka ktorému získal kompetencie riaditeľa SIS, obchádzala prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznil, že jej právo menovať šéfa tajnej služby nebolo nijako dotknuté. Gašpar nekonkretizoval, či sa zmena štatútu SIS odtajní, ako to žiada opozícia. Odpoveď na žiadosť príde podľa jeho slov ešte v tomto týždni.



"Nie som riaditeľom SIS, som námestníkom SIS s poverením riadenia v zmysle platného štatútu, ktorý je utajovanou skutočnosťou a ktorý je dnes predmetom tohto sporu," povedal Gašpar novinárom po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Výbor nebol uznášaniaschopný. Opoziční poslanci s Gašparom diskutovali neformálne. Gašpar zdôraznil, že je námestníkom riaditeľa SIS s kompetenciami riaditeľa.







Gašpar tvrdí, že hlavu štátu neobišli. "Prezidentka sa môže kedykoľvek vyjadriť, či ma vymenuje alebo nie," uviedol s tým, že pokiaľ by sa rozhodla ho nevymenovať, následne budú vzniknutú situáciu riešiť. Gašpar zároveň tvrdí, že nemôže informovať o tom, kedy získal previerku, ani to, kedy sa stal príslušníkom tajnej služby. Nemôže podľa svojich slov vyvrátiť ani potvrdiť, či má jedna alebo viaceré osoby poverenie riadiť službu.



SIS minulý týždeň informovala, že Gašpar sa stal námestníkom riaditeľa a vo funkcii získal kompetencie riaditeľa tajnej služby. Za riaditeľa SIS ho navrhla vláda ešte vo februári. Prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že zvažuje prenechanie menovania nového riaditeľa na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu SIS. Opozícia žiada SIS o odtajnenie zmeny štatútu. Chce tiež, aby aj Generálna prokuratúra SR preverila zákonnosť zmien.