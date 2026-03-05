< sekcia Slovensko
P. Gašpar rešpektuje rozhodnutie prezidenta v disciplinárnom konaní
Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči Gašparovi a za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar plne rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho v disciplinárnom konaní pre nehodu z augusta minulého roka. Zároveň sa z tohto dôvodu aj vzdal možnosti opravného prostriedku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SIS Natália Holubová.
„Dnešné rozhodnutie zároveň vnímam ako ukončenie permanentnej šesťmesačnej poľovačky politických predstaviteľov na riaditeľa SIS za dopravnú nehodu, ktorú nespôsobil,“ vyhlásil šéf tajnej služby.
Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči Gašparovi a za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Vyhlásil tiež, že nevidí dôvod na začatie disciplinárneho konania na základe podnetu opozičnej SaS.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a vidí v jeho pôsobení aj iné pochybenia.
