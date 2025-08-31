< sekcia Slovensko
P. Gašpar tvrdí, že auto je registrované na firmu, kde bol konateľ
Šéf tajnej služby zároveň ešte v sobotu informoval, že auto, ktoré šoféroval, si kúpil pred viac ako piatimi rokmi.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar tvrdí, že auto, na ktorom v sobotu (30. 8.) v Nitre havaroval, je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľ a spoločník. Podiel v tejto spoločnosti pritom v majetkovom priznaní riadne uviedol. Napísal to na sociálnej sieti. Odmietol tvrdenia Progresívneho Slovenska (PS).
Šéf tajnej služby zároveň ešte v sobotu informoval, že auto, ktoré šoféroval, si kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré si zarobil. „Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb,“ podotkol na sociálnej sieti.
PS, ako aj ďalšie opozičné strany vyzvali Gašpara na odstúpenie. Tvrdia, že riaditeľ SIS havarované auto v majetkovom priznaní neuviedol a tiež, že nie je kvalifikovaný na svoj post a jazdí proti predpisom.
Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.
