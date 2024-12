P. Gombita: Štedrý večer je pre ľudí bez domova neraz melancholický

Košice 24. decembra (TASR) - Štedrý večer je pre ľudí bez domova neraz melancholický. Pre TASR to povedal Peter Gombita, kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - Nádej pre nový život, ktorá prostredníctvom zariadenia v Bernátovciach pri Košiciach poskytuje útočište pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova.



Ešte pred Vianocami majú v zariadení kapustnicu niekoľkokrát, a to vďaka ľuďom, ktorí im pomáhajú. "Štedrý večer je trošku melancholický. Stravu máme, ale nikomu neviete 'zabrzdiť' myšlienku, že žil kdesi v rodine, ako sú na tom jeho deti, manželka, kde je manžel alebo blízki ľudia. Vidieť, že sú tú chvíľu skleslí, niekomu vyjde aj slza," povedal s tým, že radostnú a pokojnú vianočnú atmosféru sa snažia navodiť koledami aj rozhovormi.



Podľa neho si ľudia bežne neuvedomujú a dostatočne nevážia, čo majú. Pripomenul, že ľudia bez domova nestratili len prácu a strechu nad hlavou. "Najväčšia strata je, ak stratíte blízkych ľudí, manželku, deti, priateľov a ostávate sám. To je najväčšia bieda. Od toho sa odvíja život bezdomovca - smútok, alkohol, smetný kôš. Pretože byť dlho prázdny a smutný, to neunesie nikto z nás. Mať priateľov, rodinu, dobrých ľudí okolo seba a dobrú prácu, je veľké požehnanie a veľké šťastie," dodal.



Ako organizácia uvádza na svojej webovej stránke, poskytuje služby ako útulok, nocľaháreň, nízkoprahovú nocľaháreň známu ako hangár, ale aj útulok pre jednotlivcov s deťmi alebo rodiny s deťmi. V zariadení ubytovávajú medzi 250 až 350 klientmi.