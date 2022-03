P. Hámor sa neobáva, že by konflikt na Ukrajine narušil jeho expedíciu

Poprad 12. marca (TASR) – Slovenský horolezec Peter Hámor v piatok (11. 3.) odletel do Nepálu na svoju ďalšiu himalájsku expedíciu. S dvojicou Rumunov Horiom Colibasanuom a Mariusom Ganem sa pokúsia zdolať tretiu najvyššiu horu sveta Kančendžonga. Držiteľ koruny Himalájí sa neobáva, že by mohol vojenský konflikt na Ukrajine spôsobiť nejaké komplikácie.



"Vojna je zlá a teraz je veľmi blízko Slovenska, ľudia sú vystrašení. Vojny však boli v Ázii v posledných rokoch pomerne často, veľké konflikty v Kuvajte, v Afganistane, v Iraku, či udalosti v Pakistane, odkiaľ sa tiež lezie na kopce, tie boli síce ďaleko od Slovenska, ale dotýkali sa nás horolezcov v Himalájach viac. Ten ázijský svet vojnový konflikt v Európe až tak výrazne nevníma," objasnil Hámor.



Zároveň aj v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je podľa neho situácia v regióne stabilná. Ráta však s tým, že sa to môže počas sezóny zmeniť. "Hádam sa to nezdramatizuje až tak, aby nás zase vyhnali," dúfa popradský horolezec, ktorému už raz himalájske dobrodružstvo COVID-19 narušil a v roku 2020 skončil v karanténe v Gabčíkove.



S Hámorom odletela do Himalájí aj jeho manželka Mária, ktorá mu zabezpečuje všetko potrebné. Pre TASR potvrdila, že v batožine jej manžela nesmie chýbať niekoľko desiatok kusov klobásy. "Väčšinu horolezeckého materiálu už má v Nepále, berieme iba zopár vecí. Okrem tej klobásy, ktorá ide najviac na odbyt a ešte sa nám nestalo, že by sme z nej priniesli niečo domov, má aj veľmi dobrý syr od svojho kamaráta. Slaninu tento rok zabezpečuje Horia," priblížila Hámorová. Posledné dva dni expedície už horolezci konzumujú len tzv. výškovú stravu, ktorá je dehydrovaná, ľahká, obsahuje však všetky potrebné nutričné hodnoty.



"Tá príprava je rok čo rok ťažšia, najmä z pohľadu tréningu, ale veľa času trávim aj za počítačom, aby som všetko vybavila. Už keď sadne človek do toho lietadla, tak sa sústredí už len na to, čo ho čaká," uviedla Hámorová, ktorá svojho manžela bude sprevádzať celú aklimatizačnú časť v údolí Solo Dhumbu. V oblasti Mount Everestu Popradčan absolvuje výstupy na viaceré vrcholy, od konca apríla do konca mája by mal prebehnúť samotný výstup na Kančendžongu. Návrat domov pod Tatry plánuje začiatkom júna.