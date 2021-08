P. Hrušovský: Začínam mať obavy o bezpečnosť v krajine

Na archívnej snímke Pavol Hrušovský v Bratislave 7. januára 2014. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. augusta (TASR) - Stav v štáte je povážlivý, akoby politika prestávala zvládať ťažké procesy v krajine. "" povedal pre TASR bývalý predseda Národnej rady (NR) SR a expredseda KDH Pavol Hrušovský v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Poukázal na nejednotnosť v postojoch koalície i možnú polarizáciu medzi voličmi. Podčiarkol, že treba predchádzať aj násilnostiam pri demonštráciách. V tomto smere by mala podľa neho politika ukázať, kto je tu pánom a prijímať včasné riešenia, aby ľudia vedeli, že sa ešte majú na koho obrátiť." povedal s tým, že nechce personálne na niekoho zvaľovať vinu. Má však pocit, že politika prestáva zvládať ťažké procesy v krajine. Riešenia problémov sa mu zdajú byť akoby "". "" podotkol.Hrušovský poukázal napríklad aj na dianie v NR SR pri nedávnom pokuse o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Nerozumie, prečo sa rozhodnutie odložilo na september, keď už raz bol do parlamentu podaný návrh na odvolávanie." poznamenal. Odloženie rozhodnutia sa dá podľa neho vnímať aj ako nepriame vyslovenie nedôvery ministrovi." dodal. Poznamenal, že jedna strana cez poslancov hovorí o odchode ministra, no predseda mlčí. Podčiarkol, že takéto rozhodnutia majú byť prijímané po zodpovednej diskusii za zatvorenými dverami. "" vyhlásil.Poukázal na pouličné demonštrácie, chaos pri proteste pred parlamentom a násilnosti." uzavrel.