Pavol Ižvolt: Projekt Pro Monumenta by sme radi rozšírili

Bratislava 2. mája (TASR) – V prípade, že to dovolia finančné prostriedky, projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou by sa mohol rozšíriť a stať sa plnohodnotnou integrálnou súčasťou systému ochrany pamiatok. Avizuje to nový generálny riaditeľ Pamiatkového úradu (PÚ) SR Pavol Ižvolt, ktorý sa v predchádzajúcom období venoval práve projektu Pro Monumenta, poskytujúcemu pomoc vlastníkom kultúrnych pamiatok vo forme konzultácií i drobných opráv.



Ižvolt upozorňuje na prínos tejto formy starostlivosti o kultúrne pamiatky i príkladom zo zahraničia. "Napríklad v Holandsku sa prostredníctvom organizácie Monumentenwacht, ktorá bola našim inšpiratívnym vzorom, od roku 1973 do súčasnosti podarilo zásadne zlepšiť technický stav takmer všetkých pamiatok," uviedol Ižvolt. Chystá sa tiež výraznejšie prezentovať činnosť Pro Monumenta. "Postupne by sme chceli prezentovať naše centrá v Trnave, Banskej Štiavnici a v Levoči prostredníctvom remeselných workshopov spolu s remeselníkmi a odborníkmi z Nórska a Českej republiky," uviedol Ižvolt.



Pripomenul, že práve kolegovia z Pro Monumenta pracujú na pasportizácii štátnych pamiatkových budov, ktorá je súčasťou reformy z plánu obnovy, zameranej na rozhodovanie a predvídateľnosť rozhodovania PÚ. "V rámci pasportizácie štátnych pamiatok máme zistiť stavebnotechnický stav a rôzne ďalšie parametre v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) na 1000 štátnych pamiatkach. Práce sa už rozbehli, využívame existujúce aj nové personálne kapacity, stihli sme vytvoriť nový databázový systém a rozbehli sa aj prehliadky v teréne," uviedol nový šéf pamiatkarov. Podľa jeho slov sa rozbieha aj druhá časť reformy – vypracovanie rozhodovacích metodík.



Pavol Ižvolt je odborníkom so skúsenosťami v oblasti obnovy pamiatok a ochrany nehnuteľného kultúrneho dedičstva. V uplynulých rokoch pôsobil ako technický koordinátor projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou. Ako úspešného kandidáta vo výberovom konaní na post generálneho riaditeľa PÚ ho ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) vymenovala do funkcie od 1. mája.