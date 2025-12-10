< sekcia Slovensko
P. Kalivoda: Určite chceme návrhy na odvolanie ministrov absolvovať
Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde presunul parlament na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Niektorí koaliční poslanci uznávajú, že v koalícii je napätie, no odmietajú, že by sa návrhy na odvolanie ministrov presunuli pre hrozbu pádu niektorého z členov vlády. Peter Kalivoda (Hlas-SD) verí, že sa návrhy prerokujú na ďalšej riadnej schôdzi. Ľubomír Vážny (Smer-SD) zase dodal, že zákon nedefinuje, kedy má k prerokovaniu návrhov dôjsť.
„Určite chceme odvolávanie absolvovať, pevne verím, že budúcu schôdzu ho absolvujeme,“ povedal novinárom Kalivoda. Nemyslí si, že by k presunu došlo preto, že by mohol niektorý minister prísť o funkciu. „Myslím si, že všetci koaliční partneri sú natoľko zodpovední, že si uvedomujú, že pokiaľ by zahlasovali za pád koaličného ministra, mohlo by to ohroziť existenciu celej koalície,“ dodal. „Pokiaľ by sme si začali navzájom odvolávať ministrov, mohlo by to skončiť zle nielen pre koalíciu, ale pre túto krajinu, o ktorú by nám všetkým malo ísť,“ dodal.
Ani Vážny si nemyslí, že by bol v koalícii stres z pádu niektorého z ministrov, no nie je podľa neho dobré podporovať napätie. Pripomenul, že zákon nedefinuje termín, dokedy má tieto návrhy parlament prerokovať. Môže sa podľa neho stať, že sa nestihnú prerokovať do konca volebného obdobia.
Poslanec Michal Stuška (Smer-SD) zase pripomenul, že treba uprednostniť viaceré zákony, niektoré sú napríklad naviazané na čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. „Máme ešte veľa vládnych zákonov, ktoré musíme nevyhnutne prebrať v najbližších dňoch,“ povedal novinárom. Dušan Muňko zo Smeru-SD, ktorý aktuálne pôsobí v klube SNS, tvrdí, že keď sa malo o návrhoch rokovať v riadnom termíne, opoziční poslanci neprišli v plnom počte.
Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde presunul parlament na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. O odvolávaniach šiestich ministrov a celej vlády mali poslanci rokovať od stredajšieho poobedia. Viaceré návrhy sa presúvajú už celé mesiace, napríklad návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podali v decembri 2024.
