P. Kažimír neplánuje odstúpiť z funkcie guvernéra NBS

Bratislava 13. októbra (TASR) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý čelí obvineniu z korupcie, neplánuje odstúpiť z funkcie. Vyplýva to z Kažimírovej reakcie na slová prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá vyhlásila, že by v jeho situácii veľmi vážne zvažovala odstúpenie. Guvernér NBS považuje obvinenie za nespravodlivé. Chce očistiť svoje meno.



"Toto obvinenie priamo nesúvisí s činnosťou národnej banky. Pracujem na sťažnosti proti obvineniu. Nespáchal som žiadny trestný čin a budem si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej," zdôraznil Kažimír.



"Toto obvinenie pociťujem a vnímam ako obrovskú nespravodlivosť a urobím všetko pre očistenie svojho mena a obranu inštitúcie, ktorú zastupujem," podotkol. Uviedol, že si váži hodnoty, ktoré predstavuje prezidentka SR, a jej stanovisku rozumie.



Čaputová v stredu vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii guvernéra NBS a exministra financií Kažimíra, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje. Dodala, že rešpektuje prezumpciu neviny a o vine musí rozhodnúť súd.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinil Kažimíra 8. októbra z prečinu podplácania. Prokuratúra vzhľadom na počiatočné štádium trestnej veci neposkytuje podrobnejšie informácie.