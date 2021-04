Kmec: Ak sa potvrdí teroristický útok na ČR, treba ho odsúdiť

Bratislava 18. apríla (TASR) – Ak vyšetrovanie potvrdí predbežné informácie o teroristickom útoku na Českú republiku, treba ho jednoznačne odsúdiť. Pre TASR to uviedol podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Kmec. Reagoval tak na vyhostenie 18 ruských diplomatov z Českej republiky, ktoré má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého mohli byť zapojení ruskí agenti.



Vyhlásil, že akékoľvek zasahovanie do vnútorných a bezpečnostných záležitostí štátu je neprípustné a treba ho odsúdiť. „Momentálne vyslovujem plnú politickú solidaritu štátu, ktorý je naším bezprostredným susedom a strategickým partnerom v EÚ a NATO,“ spresnil. Zároveň považuje za dôležité využiť všetky existujúce medzinárodné formáty a vyzvať ruského prezidenta Vladimira Putina, aby si sadol so Západom za rokovací stôl s cieľom deeskalovať napätú situáciu na Ukrajine a v Bielorusku.



Poslanec Národnej rady SR a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha nedôveruje informácii o možnom zapojení ruských tajných služieb do výbuchu muničného skladu. „Skôr si myslím, že by sme mali byť oveľa opatrnejší vo vzťahu k Rusku. Ukázať, že chceme dialóg, že chceme mier,“ zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12. Pýta sa, či nejde o spravodajskú hru a vytváranie zámienky na útok. Dodal, že s Ruskou federáciou potrebujeme mať dobré, strategické vzťahy.



Český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.



Rusko následne pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.