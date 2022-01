P. Kmec: MO SR by sa malo zamerať na koncepčné dokumenty

Bratislava 2. januára (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) by sa mal v novom roku zamerať na tvorbu kvalitných koncepčných a strategických dokumentov na rozvoj obrany a Ozbrojených síl (OS) SR, aby mohli budúce vlády v ich rozvíjaní plynule pokračovať. Nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Kmec, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD, to uviedol v koncoročnom hodnotení pre TASR. Zdôraznil tiež potrebu urýchlene vypracovať nový systém protivzdušnej obrany.



"Súčasná bezpečnostná situácia v Európe, konkrétne na hraniciach Ukrajiny a Ruska a Poľska a Bieloruska, je bezpečnostnou hrozbou aj pre SR. Obrana štátu si preto viac ako inokedy vyžaduje rýchlejší a najmä komplexnejší prístup, ktorý nedovoľuje zameriavať sa každý rok len na jednu oblasť modernizácie Ozbrojených síl SR," zdôvodnil Kmec. V protivzdušnej obrane sa podľa neho treba zamerať na ďalšie prvky proti bezpilotným leteckým systémom.



Za uplynulý rok ocenil poslanec napríklad pôsobenie OS SR v boji s pandémiou či nasadenie nových húfnic Zuzana 2. K pozitívam podľa neho patrí aj schválenie strategických dokumentov, napríklad bezpečnostnej a obrannej stratégie či vojenskej stratégie. "Je však potrebné uviesť, že ďalšie nadväzujúce dokumenty ako dlhodobý plán rozvoja obrany a koncepcia rozvoja OS SR do roku 2030-2035 verejnosti predstavené zatiaľ neboli," dodal.



Pod Naďovým vedením podľa Kmeca vznikajú pochybnosti ohľadom efektívnosti a potreby uzatvárania niektorých zmlúv v oblasti logistického zabezpečenia. Poukázal napríklad na opravy vrtuľníkov Mi-17 či nákupy olejov a mazív prostredníctvom tzv. in house zmlúv. "Podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2022 sa ukazuje, že plány ministra obrany na obstarávanie ťažkej pozemnej techniky zostanú zatiaľ len na papieri, pretože idú nad finančný rámec a možnosti rozpočtu ministerstva obrany," komentoval.



Poslanec si myslí, že ministerstvo obrany by malo viac využívať produkty a služby, ktoré sú dostupné na Slovensku namiesto toho, aby ich nakupovalo prostredníctvom agentúry NATO. "Ako príklad uvediem modernizáciu letiska Sliač za 61 miliónov eur, ktorú chce Ministerstvo obrany SR realizovať práve prostredníctvom NSPA. Je to postoj, ako keby na Slovensku neexistovali stavebné firmy, schopné realizovať tento projekt," myslí si. Proces podľa neho mešká. Ako pripomenul, prvé stíhačky F-16 by mali pristáť na modernizovanom letisku Sliač už v roku 2023.