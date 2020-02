P. KMEC: Politická atmosféra zabíja hlavný cieľ Istanbulského dohovoru

Bratislava 12. februára (TABLET.TV) - Peter Kmec pôsobil v minulosti šesť rokov ako veľvyslanec SR v Spojených štátoch amerických. Poradcom premiéra pre zahraničnú politiku sa stal po nástupe Petra Pellegriniho do funkcie.







- Čo viedlo Petra Kmeca k rozhodnutiu kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách za stranu Smer-SD?



- Je Peter Kmec "tieňovým ministrom zahraničných vecí" tejto strany?



- Ako komentuje profesionálny diplomat Peter Kmec zahranično-politické stanoviská poslanca Smeru-SD Ľuboša Blahu?



- Aký názor má Peter Kmec na Istanbulský dohovor?



- Aké by boli prvé kroky Petra Kmeca na poste šéfa diplomacie v prípade, že by ho po voľbách zastával?





Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom.