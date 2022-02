P. Kmec: Poslanci z Hlasu-SD podporia vyhlásenie na podporu Ukrajiny

Bratislava 25. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD podporia návrh vyhlásenia NR SR na podporu Ukrajiny. Uviedol to poslanec Peter Kmec, ktorý je súčasťou Hlasu-SD. Pripravený návrh označil za "veľmi silné vyjadrenie solidarity". Kmec, ako aj šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský odsúdili politikárčenie v pléne NR SR.



"Táto debata sa zase zvrtla do vnútropolitických prekáračiek," povedal v pléne Kmec. Je podľa neho zbytočné ísť do historických a vnútropolitických súvislostí. "Je veľmi dôležité, aby Ukrajina dostala z tejto sály jednoznačný signál," dodal.



Pčolinský vyzval poslancov opozície i koalície, aby nevyužívali rokovanie na politikárčenie. Politické hádky podľa neho nezaujímajú nikoho na Slovensku a ani za hranicami. "Sme tu dnes preto, aby sme ako Národná rada SR ako celok odsúdili to, čo sa deje na Ukrajine, aby sme prijali legislatívu na pomoc Ukrajincom," uzavrel Pčolinský.