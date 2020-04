P. Kmec: Slovensko potrebuje konsenzus v zahraničnej politike

Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovensko potrebuje celospoločenský konsenzus v pohľade na zahraničnú politiku. Vyhlásil to v pléne opozičný poslanec Peter Kmec (Smer-SD). Nie je mu však jasná politika vládnych hnutí OĽaNO či Sme rodina v tejto oblasti. Kmec na to poukázal v diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV). Pripomenul, že premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ešte nepočul formulovať predstavu o zahraničnej politike Slovenska.



Kmec víta ambíciu rezortu diplomacie vytvoriť konsenzus relevantných politických strán a hnutí v oblasti zahraničnej politiky, pričom priestor na to vidí hlavne na pôde Národnej rady (NR) SR a je pripravený ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti. Poukázal však na postoje niektorých vládnych predstaviteľov. "Súčasný predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa intenzívne hlásil k euroskeptikom až extrémistom, či už ide o francúzsky Národný front či taliansku Ligu severu. (...) Samotného predsedu vlády a OĽaNO Igora Matoviča som nikdy nepočul jasne formulovať jeho predstavu o slovenskej zahraničnej politike a mieste Slovenska na europskej a globálnej mape," skonštatoval.



Nediplomaticky podľa Kmeca vyzneli aj premiérove vyjadrenia o vyhadzovaní čínskych rýchlotestov na nový koronavírus, v čase pandémie to podľa neho môže krajine uškodiť. Zároveň poukázal na úlohy vlády a premiéra v presadzovaní slovenských záujmov v rokovaniach s partnermi v rámci EÚ.



Kmec skonštatoval, že v celom texte PVV absentuje téma o nadrezortnom prístupe riadenia. Vláda by mala podľa neho vychádzať z princípu, že je potrebné Slovensko konečne spájať a nie rozdeľovať. Kmec víta snahu vlády na boj proti dezinformáciam či snahu viac informovať verejnosť.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v reakcii na Kmecove slová skonštatoval, že plénum rokuje o programe vlády Igora Matoviča, ktorý obsahuje jasné stanoviská, preto nerozumie, že Kmec nepočul žiaden Matovičov postoj v tejto oblasti. "To, čo je napísané v PVV, je to, s čím Igor Matovič ako premiér predstupuje pred parlament a deklaruje, že takýmto spôsobom sa jeho vláda bude v zahraničnej politike správať. Jasne deklaruje, že patríme do NATO a EÚ," povedal. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v pléne poďakoval Kmecovi za konštruktívny prístup a povedal, že sa teší na spoluprácu.