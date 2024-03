P. Kotlár: Boli identifikované zásahy do ľudských práv počas COVID-19

Bratislava 28. marca (TASR) - Zásahy do ľudských práv a základných slobôd počas pandémie COVID-19 boli identifikované počas tohtotýždňovej odbornej konferencie. Poukázalo na ne viacero zúčastnených rečníkov. TASR o tom informoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS), ktorý konferenciu organizoval.



Na konferencii "Limity zásahov do ľudských práv v súvislosti s ochorením COVID-19, právna situácia na Slovensku, medzinárodné štandardy, pozitívne príklady z iných štátov a návrhy de lege ferenda" sa podľa jeho slov zúčastnila odborná verejnosť a vysokí predstavitelia štátnych orgánov SR.



Ako priblížil, zúčastnili sa na nej predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) či štátni tajomníci. Rovnako aj zástupcovia mimovládnych organizácií, odborníci z oblasti práva a ďalší hostia. Pozvaní boli podľa Kotlára aj zástupcovia Generálnej prokuratúry SR či hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová, ktorí sa na konferencii nezúčastnili.



Úlohou splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 je plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 - 2022. Vláda vymenovala Kotlára do tejto funkcie začiatkom roka.