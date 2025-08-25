< sekcia Slovensko
VIDEO: P. Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca
Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. augusta (TASR) - Peter Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.
