P. Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami
Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. októbra (TASR) - Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami. Uviedol to v reakcii na začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s jeho tvrdeniami. Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.
„Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ozrejmil, že trestné oznámenie bolo podané po tom, ako predniesol závery vyplývajúce zo súdnoznaleckého posudku o vakcínach proti COVID-19, pre ktoré sa obrátil aj na generálnu prokuratúru. Informoval, že v tejto veci už vypovedal.
Opätovne hovoril o potenciálnej škodlivosti génovej terapie. Argumentoval, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené posudkom. Splnomocnenec opätovne apeloval na vládu, aby sa čo najskôr zaoberala témou bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín. Myslí si, že kabinet by mal dospieť v tejto veci k jasnému záveru a predniesť ho verejnosti. „Aby sa vedela rozhodovať v prípade ďalšieho očkovania,“ doplnil.
Vyjadril sa aj k analýze vakcín proti COVID-19 vykonanej Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorá konštatuje, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Tvrdí, že obsahuje zásadné pochybenia. „Budem posielať na generálnu prokuratúru, aby sa tomu venovala,“ vyhlásil. Na tlačovej konferencii zároveň požiadal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby informoval o zdravotníckych dátach, ktoré sa v roku 2023 podľa neho podarilo zachrániť pred výmazom. Volá po tom, aby sa s nimi začalo pracovať.
Kotlár tiež žiada o zvýšenie právomocí. Chce, aby sa mu umožnilo nahliadnuť do jednotlivých zdravotníckych spisov a dokumentácií. „Z týchto záverov potom bude vyplývať aj celková správa,“ povedal. Avizoval, že správu k analýze zverejní do 31. januára 2026. Deklaroval, že vo funkcii splnomocnenca pracuje čestne a svedomite. Poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) za podporu. Avizoval, že pripravuje reláciu, kde chce závery svojej správy odprezentovať. Verí, že sa uskutoční vo verejnoprávnej televízii. „Verím, že k tomuto pristúpime absolútne zodpovedne, potom verím, že sa uskutoční aj diskusia s oponentmi,“ dodal.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe.
O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kotlárovi vyjadril podporu. Vyhlásil, že za ním stojí. Deklaroval, že ani začatie trestného stíhania nezmení postoj voči jeho osobe. Kotlára označil za čestného a slušného človeka.
