P. Kotlár vyzval koalíciu a premiéra ukončiť očkovanie mRNA vakcínami

Bratislava 10. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS) vyzval koalíciu a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ukončiť očkovanie mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Kotlár zopakoval svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Očkovanie chce podľa vlastných slov zastaviť najmä kvôli deťom. „Spochybňujem kompletne celé očkovanie, lebo si myslím, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nekontroluje vôbec nič, prestal plniť svoju úlohu,“ poznamenal splnomocnenec. ŠÚKL-u chce položiť otázky, ako napríklad či spravili nejakú kontrolu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a či na to majú vybavenie.



Tvrdí, že ak by bol ministrom zdravotníctva, Slovensko by okamžite vystúpilo zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Kotlár tiež odmieta podpísanie pandemickej zmluvy, pokým bude vo funkcii. „Veľmi ochotne roztrhám svoj originálny diplom, ak podpíšeme pandemickú zmluvu, alebo neprestaneme očkovať mRNA vakcínami a ŠÚKL a Slovenská akadémia vied neodpovedia na tie otázky, na ktoré bol zvolaný nový špeciálny vyšetrovací tím,“ povedal Kotlár.