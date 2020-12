Advokát: Nemocnice budú v súčasnosti ošetrovať iba najviac ohrozených

Bratislava 31. decembra (TASR) – V nemocniciach budú v súčasnosti podľa odborníka na medicínske právo ošetrovať iba najviac ohrozených pacientov.



„Lekár rozhoduje podľa kritérií, ktoré možno považovať za objektívne. Pohľad pacienta môže pochopiteľne byť odlišný," zhodnotil pre TASR lekár a advokát zo spoločnosti Kinstellar Peter Kováč v reakcii na príkaz ministerstva zdravotníctva pre viaceré nemocnice poskytovať len neodkladnú starostlivosť.



Vysvetlil, že neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu, bezprostredne ohrozujúcej život alebo základnú životnú funkciu, ak bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti je vážne ohrozené zdravie alebo má pacient neznesiteľnú bolesť. Rovnako to platí aj v prípade, ak ochorenie vedie k zmene správania alebo konaniu, pri ktorom pacient bezprostredne ohrozuje seba alebo okolie.



„Patrí sem aj zdravotná starostlivosť pri pôrode a vyšetrenie pacienta, ktorý bol označený za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ako aj diagnostiky a liečby osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou," doplnil Kováč. Zahŕňa to podľa jeho slov aj prepravu do nemocnice alebo medzi nemocnicami.



Odložiť možno podľa odborníka napríklad operácie, pri ktorých sa nahrádzajú kĺby endoprotézami, estetické operácie a podobne. Kováč ozrejmil, že za odkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje akýkoľvek zdravotný výkon, ktorý neslúži na bezprostrednú záchranu života, udržanie základnej životnej funkcie, odstránenie silnej bolesti, starostlivosť o psychicky alterovaného pacienta, nesúvisí s pôrodom či nejde o prevenciu alebo liečbu infekčných chorôb.



Kováč hovorí, že odloženie potrebnej medicínskej intervencie môže, no nemusí viesť k zhoršeniu zdravotného stavu. „Každá choroba či ochorenia má istý priebeh. Z dôvodu odkladu naozaj môže nastať zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si následne vyžiada dlhšiu či komplikovanejšiu liečbu. Takáto liečba bude potom spravidla aj finančne náročnejšia a dlhšia," zhrnul.



Ministerstvo zdravotníctva SR nariadilo v stredu fakultným, univerzitným a všeobecným okresným nemocniciam, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, poskytovať pacientom len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Štandardné realizovanie plánovaných zákrokov v nemocniciach bude v bežnom režime pokračovať len pri onkologických pacientoch alebo tých, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Príkaz bude platiť do 31. januára.