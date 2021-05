P. Kovařík: Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť

Na archívnej snímke nový prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík, 28. januára 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 15. mája (TASR) – Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť z 21 na 18 rokov. Mladí ľudia by mohli doplniť hlavne neobsadené miesta na základných útvaroch. Ďalšou novinkou v polícii by mohlo byť zrušenie povinných menoviek na uniformách. Pre TASR to uviedol policajný prezident Peter Kovařík. Návrhy by mali byť súčasťou pripravovanej novely zákona o Policajnom zbore (PZ).argumentoval šéf polície.V súvislosti s plánovanými zmenami na prezídiu, najmä posilnením finančného vyšetrovania a analytických kapacít, sa chce polícia zamerať na ľudí, ktorí vychádzajú zo škôl s odborným vysokoškolským vzdelaním. Záujemcu by pripravovali priamo na určenú tabuľku. Takto by chceli naplniť asi polovicu plánovaných pozícií, ďalších ľudí chcú hľadať vo vnútorných kapacitách.načrtol Kovařík. Výcvik a materiálne zázemie, ale aj ďalšie zmeny na posilnenie finančného vyšetrovania by chcela polícia financovať z plánu obnovy. Čerpať má z vyše 14-miliónového balíka.Policajti by po novom nemuseli nosiť menovky na uniformách.povedal Kovařík. Poukázal pritom na niektorých ľudí, ktorí si policajtov a ich menovky filmujú a zverejňujú na sociálnych sieťach. Následkom bývajú často vyhrážky policajtom.