P. Kovařík: Polícia ja pripravená kontrolovať hranice aj nepretržite

Bratislava 28. júna (TASR) – Slovensko má nastavený COVID automat na hranice, sú určené podmienky, aké hraničné priechody budú otvorené a koľko hodín ich bude nutné strážiť. Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu v Bratislave to vyhlásil prezident Policajného zboru Peter Kovařík. Deklaruje, že polícia je pripravená kontrolovať hranice aj nepretržite, všetko však záleží od pandemickej situácie a rozhodnutia epidemiológov.



Polícia je podľa policajného šéfa pripravená kontrolovať hranice aj v rámci najprísnejšieho režimu, a to 24 hodín sedem dní v týždni. "Teraz sme v zelenej fáze. Máme kontroly päť hodín cez deň, tri hodiny v noci a navyše dve hodiny aktívnej kontroly, kde sa skontroluje každé jedno auto. Časy sa posúvajú tak, aby nevznikol stereotyp a ľudia neobchádzali jednotlivé hraničné priechody," priblížil Kovařík. Kontroly sú podľa jeho slov nastavené inak pre veľké a odlišne pre malé hraničné priechody. Ako tvrdí, kontroly na letiskách sú štandardné pri všetkých príletoch lietadiel na územie SR.



Policajný prezident chce na rokovaní ústredného krízového štábu diskutovať o tom, aby polícia mala najaktuálnejšie dáta o osobe, ktorá prekračuje hranicu. "Ak chceme byť efektívni pri kontrolách na hraniciach, potrebujeme vedieť, odkiaľ osoby prichádzajú. Je to dôležité preto, aby sme nerobili len kontrolu papierov," spresnil Kovařík.



Či bude na hraniciach onedlho platiť najprísnejší režim kontroly, vylúčiť nevie. Požiadavka na to musí podľa neho prísť zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. "Nebude to záležať od polície, ale od vývoja pandemickej situácie v Európskej únii i v iných štátoch, prípadne na Slovensku," povedal. Ak sa bude musieť zaviesť najťažší režim, policajný šéf avizuje uzatvorenie časti hraničných priechodov.