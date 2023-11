P. Kresák: Je potrebné vrátiť sa k väčšiemu počtu volebných obvodov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ústavný právnik Peter Kresák je presvedčený o potrebe vrátiť sa k väčšiemu počtu volebných obvodov. Súčasný stav považuje za zlé riešenie. Na zmenu volebného systému nevidí naliehavú potrebu ústavný právnik Radoslav Procházka. Ak k tomu však chcú politici pristúpiť, považuje za vhodnejšie to robiť v prvej polovici volebného obdobia.



"Viacero volebných obvodov umožní lepšie zastúpenie jednotlivých územných častí krajiny v NR SR a odstráni súčasnú dominanciu Bratislavy," uviedol pre TASR Kresák, ktorý figuroval v strane Dobrá voľba.



Zmena by podľa neho prinútila politické strany, aby mali štruktúry na celom území Slovenska. "Práve z tohto dôvodu sú proti návratu k viacerým volebným obvodom politické strany koncentrované iba okolo jedného lídra a ktoré nemajú vybudované svoje regionálne štruktúry po celom území SR a ani väčšiu členskú základňu," myslí si Kresák.



Aj bývalý politik Procházka tvrdí, že vyšší počet volebných obvodov by mohol mierne zvýšiť regionálnu reprezentatívnosť poslaneckého zboru. "A veľmi pravdepodobne by znížil jeho reprezentatívnosť z hľadiska politických preferencií voličov a znamenal by menší počet parlamentných strán," skonštatoval pre TASR.



Procházka však preferuje jeden obvod. "Ak by som ja osobne niečo menil, tak aktívne volebné právo by som dal na 17 rokov a prahovú klauzulu by som znížil z piatich na tri percentá. Až vtedy by sme zistili, čo je to skutočný chaos," uviedol.



Optimálne by podľa Kresáka bolo utvoriť osem viacmandátových volebných obvodov, ktoré by sa prekrývali s územím súčasných samosprávnych krajov. "Do týchto volebných obvodov by sa na jednej strane dal rozdeliť počet súčasných 150 mandátov pri zachovaní princípu rovnosti a na druhej strane by každá politická strana bola nútená postaviť osem kandidátnych listín s ôsmimi lídrami, čo by posilnilo aj samotnú vnútrostranícku demokraciu," skonštatoval. Motivovalo by to podľa neho aj k vyššej účasti vo voľbách.



"Zavedenie viacerých volebných obvodov by jednoznačne prinieslo rozšírenie počtu volených zástupcov z celého územia SR, a teda aj posilnenie zastupiteľského princípu a demokracie v ústavnom systéme SR," uzavrel Kresák.