P. Krištúfková odmieta porovnávanie s A. Dankom, odkazuje na kompilát

Bratislava 23. júna (TASR) – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Krištúfková (Sme rodina) považuje za nekorektné, ak bývalý poslanec NR SR a expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý porovnáva jej bakalársku prácu s rigoróznou prácou niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Na bakalársku prácu sú podľa nej kladené nižšie nároky, ktoré umožňujú metódu kompilácie. TASR o tom informovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina.



Krištúfková uvádza, že sa na nároky na bakalársku, magisterskú a rigoróznu prácu treba pozerať rôzne. Podľa poslankyne sa pri bakalárskej práci vyžaduje preukázanie priemerných vedomostí, uplatnenie schopnosti pri ich zhromažďovaní a spracovaní základnej odbornej literatúry. „V bakalárskej práci sa často používa metóda kompilácie, čiže súhrn odborných textov od viacerých autorov a s nimi sa následne pracuje,“ vysvetľuje Krištúfková. To podľa nej neplatilo v prípade Danka, ktorý mal s už ukončeným magisterským vzdelaním preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedecko-odbornú činnosť v oblasti vedy a výskumu.



Krištúfková zdôrazňuje, že dostala za prácu hodnotenie C - dobre, čiže išlo o priemernú prácu. „Práca bola nahraná do centrálneho registra záverečných prác a komisia mala k dispozícii aj výsledný protokol originality,“ uzavrela.



O bakalárskej práci Krištúfkovej informoval v utorok Beblavý, ktorý ju považuje za plagiát. Beblavý na sociálnej sieti uverejnil video, kde hovorí o tom, že v množstve textov Krištúfkovej práca od slova do slova kopíruje napríklad vedecké články, niektoré texty podľa neho odkopírovala aj s chybami. „Pani poslankyňa systematicky vykráda texty,“ povedal Beblavý. Ide podľa neho o porušenie autorského zákona. Problém vidí aj v tom, že prácu Krištúfková odovzdala v roku 2019, keď bola poslankyňou NR SR.