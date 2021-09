Kubina: Stíhanie vyšetrovateľov NAKA Jána Č. a Pavla Ď. je nezákonné

Bratislava 15. septembra (TASR) - Stíhanie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Č. a Pavla Ď., ktorých zadržali v pondelok (13. 9.) príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), je nezákonné a neopodstatnené. Uviedol to pre médiá obhajca Peter Kubina krátko predtým, ako sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III začal rozhodovať o návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave o ich väzobnom stíhaní.



"Moji klienti celú svoju kariéru hrali podľa pravidiel a v tomto prípade sa proti nim podľa pravidiel nehrá. Tie veci nie sú trestné činy, ani to prvé obvinenie, ani to druhé. Otázkou je, ktorý súd to konštatuje," uviedol advokát.



Podľa jeho slov sa odposluchy dajú robiť aj legálne. "My nevieme, za akých okolností boli nariadené, to bude predmetom ďalšieho nášho preverovania po nahliadnutí do spisu, ale ak to bolo zákonné, tak nie je proti tomu čo namietať. Len si treba uvedomiť, že keď nahrávate dôverný alebo neformálny rozhovor v nejakých pracovných priestoroch, tak to nikdy neznie, ako keby vás odpočúvali doma. To by musel byť každý stíhaný za to, že si na niečo občas ponadáva," zdôraznil obhajca.



Prvý, ktorý predstúpi pred sudcu na neverejný výsluch, je jeho klient Ján Č. Sudca OS Bratislava III bude rozhodovať v stredu večer aj o návrhu väzobne stíhať ďalších troch vyšetrovateľov - spomínaného Pavla Ď., Milana S., Štefana M. a tiež dočasne povereného šéfa ÚIS Petra Sch.



Pojednávanie je podľa Kubinu predbežne naplánované do 22.00 h.