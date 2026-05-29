P. Kubina: Súd zamietol návrh M. Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie
Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Okresný súd v Banskej Bystrici v piatok zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako čurillovci. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát čurillovcov Peter Kubina.
„Toto uznesenie nadobudne právoplatnosť jeho doručením stranám, teda najneskôr do dvoch týždňov. Bezprostredne po tom bude podľa zákona nasledovať exekučný príkaz banke, na základe ktorého peniaze zablokované na účte povinného budú vyplatené exekútorovi v prospech oprávnených,“ ozrejmil.
Ako priblížil, exekúcia potrvá až do úplného vymoženia celej dlžnej sumy, vrátane všetkých úrokov z omeškania a trov. „Keď zrátame všetky úroky z omeškania, súdne trovy a trovy exekúcie, povinnému sa v dôsledku jeho síce kvantitou rozsiahlej, ale obsahovo pomerne prázdnej snahy zvrátiť nezvratné tento proces dosiaľ predražil o približne 40.000 eur,“ doplnil Kubina s tým, že táto suma vzhľadom na prebiehajúce odvolacie konania proti kontumačnému rozsudku ešte nie je konečná.
Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Jeho odvolaním voči nezrušeniu tohto rozsudku sa má zaoberať krajský súd.
Minister vnútra na sociálnej sieti na pôvodný rozsudok pre zmeškanie reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
