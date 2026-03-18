P. Kubina vníma sťažnosť rezortu vnútra ako zastrašovanie advokáta
Ministerstvo vnútra SR žiada preskúmať Kubinove vyjadrenia zo sociálnej siete. Jeho komunikácia podľa rezortu prekročila zdržanlivý a profesionálny rámec.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Advokát skupiny policajtov známych ako čurillovci Peter Kubina vníma sťažnosť Ministerstva vnútra SR voči nemu podanú na Slovenskú advokátsku komoru (SAK) ako zastrašovanie advokáta pre výkon jeho povolania. Dozvedel sa o nej z médií a nevie presne, o aké vyjadrenia ide. Kompetentným orgánom SAK poskytne súčinnosť. Kubina to na sociálnej sieti uviedol v reakcii na podanie sťažnosti.
„Ide o prejav frustrácie sťažovateľov z toho, že na súdoch a v trestných konaniach proti mojim klientom nevedia vyhrať zákonne a podľa pravidiel a dosiaľ so mnou prehrali všetko, čo sa dalo. Preto nedávno ten pokus o moje vylúčenie z výkonu obhajoby a preto teraz aj táto sťažnosť,“ uviedol.
Sťažnosti a podnety na disciplinárne konanie dostáva podľa svojich slov desať rokov od mnohých osôb, no jeho „disciplinárny register však napriek tomu zostáva čistý“. Je to podľa neho dôkazom o fungujúcich interných mechanizmoch SAK.
Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na SAK. Žiada preskúmať Kubinove vyjadrenia zo sociálnej siete. Jeho komunikácia podľa rezortu prekročila zdržanlivý a profesionálny rámec.
