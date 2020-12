P. Kysel: Rozhodol som sa uchádzať o funkciu špeciálneho prokurátora

Bratislava 18. decembra (TASR) – Dlhoročný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel sa bude uchádzať o funkciu špeciálneho prokurátora. Kysel dal súhlas na to, aby ho kolegovia navrhli Rade prokurátorov ako kandidáta do voľby. "O funkciu špeciálneho prokurátora som sa rozhodol uchádzať ako prokurátor, ktorý pôsobí na ÚŠP Generálnej prokuratúry SR už 15 rokov. Som presvedčený, že moje skúsenosti sú dostatočné na to, aby som aj svojím doterajším prístupom k práci motivoval ostatných k ďalšej náročnej práci na ÚŠP a prispel k zmene štruktúry úradu pre zvýšenie efektívnosti postihu najzávažnejších foriem kriminality, ktoré sú vecnej príslušnosti ÚŠP," povedal pre TASR Kysel. Na kandidatúru Kysela upozornil vo štvrtok (17. 12.) Denník N.



V minulosti Kysel dozoroval známe kauzy – vysokopostavených členov bratislavského gangu sýkorovcov, kde boli viac razy na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos Róbert Lališ alias Kýbel a ďalší obžalovaní. Členovia skupiny boli právoplatne odsúdení za viacero mafiánskych vrážd – príkladom za vraždy Eduarda a Róberta Diničovcov či Romana Deáka. V súčasnosti sa pojednáva na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, kauza Lališa, Ivana Cuppera, Jozefa Roháča a spol. za osem vrážd, časť z nich v štádiu pokusu. Dozoroval právoplatne odsúdených členov zločineckého gangu zo Záhoria Miroslava Štvrteckého. Dozoruje tiež zločinecké skupiny zo Serede ako Slavomíra W. - drogový gang zadržaný v rámci akcie Venal, s ktorými prebieha hlavné pojednávanie na ŠTS v Pezinku.



Kysel bol aj prokurátorom v kauze vraždy exprimátora Lászlóa Basternáka, kde bol právoplatne odsúdený Štefan Kaluz na 25-ročný trest odňatia slobody. Zároveň je prokurátorom v kauze objednávky tejto vraždy, kde nedávno vyniesol ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, neprávoplatný verdikt nad Romanom O. a spol.



Aktuálne dozoruje prípad bývalého policajného prezidenta Milana L. a ďalších vysokopostavených členov polície a Slovenskej informačnej služby (SIS) zadržaných po nedávnej akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Judáš.



Šéfa ÚŠP majú poslanci Národnej rady (NR) SR voliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. januára 2021. Nominácie sa môžu podávať do 8. januára. Kandidáti na post špeciálneho prokurátora budú musieť prejsť verejným híringom v parlamentnom ústavnoprávnom výbore.