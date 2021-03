P. Linhart ani tentoraz nepodporí predlžovanie núdzového stavu

Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart (Sme rodina) ani tentoraz nepodporí predlžovanie núdzového stavu. Vo svojom stanovisku píše, že ho pandemická komisia nepresvedčila o nutnosti predĺženia. Podotkol, že vláda mala predložiť legislatívne úpravy, ktoré by riešili lokálnu pomoc viacerým sektorom počas pandémie. Avizoval, že nepodporí ani novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.



"Vláda (s Matovičom aj Sulíkom) znova zaspala a nebola schopná predložiť do parlamentu na schválenie legislatívne úpravy, ktoré by riešili lokálnu pomoc domovom sociálnych služieb, zdravotníctvu a ostatným oblastiam, ktoré sú na núdzový stav viazané," skonštatoval s tým, že koalícia má ústavnú väčšinu a mohla prijať potrebné legislatívne zmeny, aby sa nemusel núdzový stav predlžovať. Miesto toho sa však podľa neho riešili v koalícii spory medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Podotkol, že núdzový stav bude teda znova zneužitý ako "náplasť na všetko". Ozrejmil, že ide o jeho osobný postoj a môže byť v rozpore s názorom Hnutia Sme rodina. "Nesiem za tento svoj názor plnú politickú zodpovednosť," dodal.



V súvislosti s vládnou novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami namieta, že rezort pôdohospodárstva funguje len "na zotrvačnosti SNS zákonov". Pokiaľ nastane rekonštrukcia vlády, bude podľa vlastných slov žiadať demisiu ministra Jána Mičovského (OĽANO), považuje ho za jedného z najslabších ministrov vôbec. Podať chce tiež pozmeňujúci návrh na úplný zákaz pestovania a predaja GMO na Slovensku. Ozrejmil, že Európska únia dáva možnosť to obmedziť alebo úplne zakázať, pričom neverí rezortu pôdohospodárstva, že by to vyriešil.