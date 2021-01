Expert ocenil nasadenie ozbrojených síl pri pandémii

Bratislava 8. januára (TASR) – Uplynulý rok na ministerstve obrany je potrebné vnímať v kontexte bezpečnostnej krízy spôsobenej pandémiou, myslí si expert na obranu a bezpečnosť Pavel Macko. Celkovo komentuje pôsobenie rezortu a ministra Jaroslava Naďa (OĽANO) ako dobré. V hodnotení pre TASR ocenil nasadenie ozbrojených síl počas pandémie nového koronavírusu, posilnenie transparentnosti a včasné vypracovanie bezpečnostných dokumentov. Najväčšiu kritiku si podľa neho zaslúži prílišná teatrálnosť a nedôstojná komunikácia ministra.



„Bez ohľadu na problémy a nedôstojnú komunikáciu je to po dlhšej dobe jeden z lepšie pripravených ministrov obrany. Ozbrojené sily sa dostali do centra spoločnosti a napriek svojmu dezolátnemu stavu počínali si skvele. De facto nás zachránili pred totálnym kolapsom," skonštatoval Macko. Ako poznamenal, bolo to najmä vďaka nasadeniu a profesionalite vojakov, ale minister im vytvoril priestor.



Vojaci svoju úlohu podľa Macka splnili aj napriek materiálnym a personálnym deficitom. „Na škodu veci je však nedostatočná komunikácia a spolupráca s prezidentkou a ostatnými kľúčovými hráčmi," dodal.



Kladne hodnotí aj posilnenie transparentnosti ministerstva obrany a zverejnenie zmlúv uzavretých predchádzajúcou vládou a dokumentácie z leteckej tragédie pri Hejcoch. „Dúfajme, že táto transparentnosť zostane zachovaná aj v prípade vlastných obstarávaní a krokov súčasného ministra. Dobrým krokom bol napríklad nákup ženijnej techniky," podotkol.



Pozitívne vníma expert aj včasné vypracovanie základných bezpečnostných dokumentov v spolupráci s ministerstvom zahraničia. Zásadnou otvorenou otázkou však podľa Macka zostáva, či tieto budú schválené a následne pretavené aj do vykonávacích stratégií. Upozornil predovšetkým na dôležitosť dlhodobého plánu modernizácie ozbrojených síl. Hovorí, že bez neho by sa vláda nemala púšťať do žiadnych väčších obstarávaní.



Negatívne hodnotí Macko prílišnú teatrálnosť a nedôstojnú komunikáciu ministra. „Mal by odložiť agresívnu propagandu a viacej sa sústrediť na riešenie problémov. Mal by komunikovať vecne a proti odlišným názorom používať argumentáciu namiesto útokov," skonštatoval.



Isté pochybnosti podľa neho vyvoláva aj Naďov prístup k veľkým armádnym tendrom bývalej vlády. Poukazuje na obrat v postoji a komunikácii, odkedy je vo funkcii. Vyvoláva podľa neho otázku, či mu v predvolebnom období prekážali naozaj kšefty národniarov, alebo len to, že nebol pri tom.



Skutočný test schopností ministra riadiť rezort príde podľa Macka až po skončení hlavnej krízy v súvislosti s pandémiou. „Kritériom úspešnosti ministra by nemali byť bombastické tlačové konferencie, ale úroveň operačnej pripravenosti ozbrojených síl. Tá zatiaľ stále dramaticky klesá," doplnil.