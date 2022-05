P. Molnár: SR má bohaté zásoby podzemnej vody, musí na ne dávať pozor

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovensko má bohaté zásoby podzemnej vody v nížinách a malo by si na ne dávať pozor. Pre TASR to uviedol hydrológ Peter Molnár, vyučujúci na Fakulte stavebného a environmentálneho inžinierstva vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu.



Švajčiarsko má k dispozícii viac vody ako Slovensko. "Vo Švajčiarsku je problémom dostať vodu z horských priestorov čo najskôr preč, aby nevznikali povodne, zosuvy a problémy pre infraštruktúru," hovorí Molnár. Je však podľa neho ťažké porovnávať Slovensko a Švajčiarsko z hľadiska hydrológie. Obe krajiny majú aj isté podobnosti, napríklad čo sa týka zosilňovania zrážok a rýchlych veľkých povodní v lete.



Profesor poukazuje, že v niektorých krajinách nemajú domyslený koncept toho, ako správne využívať vodu a to napríklad v poľnohospodárstve. Je potrebné vedieť, kto, kedy a koľko vody potrebuje. "Aj ekosystémy potrebujú vodu. Ak staviame priehrady a zahradzujeme vodné toky, tak to má negatívne dosahy na faunu a flóru v riečnych sieťach. Musíme to poznať, aby sme sa vedeli správne rozhodovať," skonštatoval Molnár.



Upozorňuje aj na konflikty okolo vody, ku ktorým môže v budúcnosti dôjsť. "Na to sa treba pripraviť," poznamenal Molnár. Krajiny sa podľa neho na to pripravujú. Európsku legislatívu považuje hydrológ v tomto smere za výbornú, pozerá dopredu a vytvára rámec pre krajiny a ich vlastné vodné plány.



Molnár robí na ETH so svojou skupinou výskum, ktorý sa venuje hydrologickým procesom. Budujú numerické modely zrážkovo-odtokového procesu, ako zo zrážok vznikajú povodne a aký vplyv to má na prírodu, ľudí a na využívanie vody.



V súvislosti s environmentálnym inžinierstvom Molnár pre TASR uviedol, že momentálne študujú, ako zelený priestor, stromy, ochladzuje vzduch v meste. Projekt robí v Singapure. "Môj kolega pracuje na tých spôsoboch, ako sa fasády domov vedia postaviť novým spôsobom, aby spĺňali ciele udržania nižšej teploty," povedal Molnár. Dodal, že sa prechádza od konceptu zelených striech k zeleným stenám. "Myslím, že to je hudba budúcnosti pre mnohé mestá, ktoré sú v tropických pásmach," poznamenal.