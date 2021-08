Pavol Naď: Do konca roka by mohlo pôsobiť na NSS 23 sudcov

Bratislava 29. augusta (TASR) – Do konca roka 2021 by mohlo na Najvyššom správnom súde (NSS) SR pôsobiť 23 sudcov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď. Momentálne má NSS SR 21 sudcov.



„Už v priebehu štvrtého štvrťroka predpokladám vypísanie výberového konania na obsadenie ďalších dvoch miest sudcov Najvyššieho správneho súdu, čím by bol počet sudcov zvýšený na 23,“ spresnil s tým, že v roku 2022 plánuje uskutočniť ďalšie výberové konania a zvýšiť tak stav na zákonom predpokladaný počet 30 sudcov. Okrem toho by na NSS malo pôsobiť 37 asistentov sudcov.



NSS SR má za sebou už aj prvé oficiálne zasadnutie pléna, ktoré sa uskutočnilo 3. augusta. „Jeho hlavným programom bolo schvaľovanie rokovacieho poriadku pléna, rozvrhu práce NSS SR na rok 2021, ako aj voľba členov sudcovskej rady NSS SR,“ dodal Naď.



Naď bol vymenovaný do funkcie predsedu nového súdu 18. mája. NSS SR začal fungovať od 1. augusta. „Za 74 kalendárnych dní bolo potrebné vykonať obrovské množstvo aktivít právnej, administratívnej a technickej povahy tak, aby sme súd umiestnili do akceptovateľných priestorov, vybavili ho personálne potrebným počtom asistentov sudcov a zamestnancov správy súdu,“ doplnil s tým, že v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR bolo potrebné zabezpečiť finančné krytie fungovania súdu. Okrem iného začalo fungovať IT oddelenie, uskutočnilo sa obstarávanie hardvéru či softvéru.



Predseda NSS SR tvrdí, že najnáročnejším bol výber zamestnancov, ktorý stále nie je uzavretý. „Bolo to množstvo personálnych pohovorov, ktoré som spolu s vedúcou Kancelárie NSS SR Zuzanou Kyjac absolvoval s uchádzačmi o konkrétne pracovné pozície,“ podotkol.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.