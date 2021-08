Najvyšší správy súd bude od januára sídliť pravdepodobne v Bratislave

Bratislava 21. augusta (TASR) – Najvyšší správy súd (NSS) SR bude od januára 2022 pravdepodobne sídliť v nájme v Bratislave. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď. Momentálne pôsobí NSS SR spolu s Najvyšším súdom SR v budove na bratislavskom Župnom námestí.



„Z pozície predsedu spolu s Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu SR vyvíjame permanentné úsilie na získanie budovy, ktorá by mohla byť od 1. januára 2022 vhodným a dôstojným sídlom Najvyššieho správneho súdu SR,“ povedal Naď. V tejto súvislosti, ako tvrdí, oslovili Úrad vlády SR, všetky ministerstvá, orgány miestnej samosprávy a ďalšie subjekty.



„V prvom rade totiž hľadáme možnosť nadobudnutia priestorov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Z odpovedí, ktoré sme dostali, sa však javí takáto možnosť ako veľmi málo pravdepodobná. V priebehu posledných dní sa však veci pohli trošku iným smerom,“ doplnil. Za vysoko pravdepodobné považuje nájomné sídlo v niektorej z bratislavských budov, „ktorej veľkosť a charakter zodpovedá potrebám nášho súdu“.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.