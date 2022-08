P. Naď: Počet sudcov Najvyššieho správneho súdu SR sa bude zvyšovať

Bratislava 3. augusta (TASR) - Počet sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sa bude zvyšovať. Pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď. Momentálne na súde pôsobí 21 sudcov.



"Súčasný počet sudcov síce zodpovedá môjmu projektu predloženému Súdnej rade SR v rámci výberového konania na predsedu súdu ako životaschopný model minimálneho počtu sudcov, avšak počet sudcov sa bude zvyšovať," priblížil Naď.



Zdôvodňuje to úlohami zvládnuť v potrebnej kvalite a rýchlosti rozhodovanie v troch nosných pilieroch rozhodovacej činnosti NSS SR. A to v odvolacej správnej, tzv. kasačnej agende, disciplinárnej a volebno-politickej agende.



"Už teraz máme za sebou úspešné výberové konanie na miesta dvoch ďalších sudcov a v priebehu štvrtého štvrťroka 2022 vypíšem ďalšie výberové konanie na obsadenie piatich miest sudcov NSS SR," podotkol. Pri povolenom zákonom danom počte 30 sudcov by malo byť plénum obsadené zatiaľ 28 sudcami.



Súd momentálne sídli v nájme na Trenčianskej ulici v Bratislave. "Budova, v ktorej sme v súčasnej dobe v nájomnom vzťahu, je nielen podľa môjho názoru plne akceptovateľným sídlom súdu takéhoto typu a veľkosti," priblížil s tým, že počas prvého roku fungovania riešili s vedúcou Kancelárie NSS SR aj iné možnosti umiestnenia súdu. "Zotrvanie v budove na Trenčianskej je však veľmi pravdepodobnou možnosťou," doplnil.



NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem správneho súdnictva a disciplinárok má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach.