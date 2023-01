P. Osuský: SR minulý rok obstála v medzinárodnom kontexte so cťou

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovensko minulý rok obstálo v medzinárodnom kontexte so cťou a stalo sa spoľahlivou súčasťou reťaze krajín, "ktoré vedia, že mráz a smrť prichádza z Kremľa", uviedol pre TASR podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Peter Osuský (SaS). Podotkol, že pevné transatlantické a európske ukotvenie krajiny sa nezmenilo ani po príchode nového ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera.



"Ivan Korčok i Rastislav Káčer spolu s prezidentkou, premiérom a ministrom obrany vedia, 'kde je sever', no predovšetkým východ a západ, a vedia tiež, čo odkiaľ prichádza. Ich kompasy fungujú bezchybne," skonštatoval Osuský. Za to im podľa neho patrí vďaka "všetkých rozumne uvažujúcich občanov Slovenska" aj vďaka občanov Ukrajiny. Pripomenul aj podporu, ktorú Slovensko ponúklo Ukrajincom, utekajúcim pred vojnou.