P. Pallo: Pandémia zmenila zmýšľanie učiteľov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila zmýšľanie učiteľov a postoj k vzdelávaniu aj u rodín. Myslí si to Učiteľ roka 2020 Peter Pallo, ktorý to uviedol v utorok počas diskusie v rámci medzinárodnej konferencie ITAPA s tým, že ide o pozitívny posun.



Pallo poukázal aj na reformu v oblasti digitálnych technológií. Tvrdí, že učitelia túto zmenu vnímajú pozitívne najmä z dôvodu, že sú na ňu vyhradené aj finančné prostriedky. Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová upriamila pozornosť na novú pozíciu, ktorá pribudne v školách. Ide o školského digitálneho koordinátora. Pallo víta, že ministerstvo školstva nerobí zmeny plošne, ale zameriava sa na školy individuálne. Ako tvrdí, hoci je to zdĺhavejšie, tak do škôl sa dostanú digitálne technológie, ktoré daná škola potrebuje, a nie tie, ktorých má napríklad dostatok.



Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov poznamenal, že za posledné roky sa zabúdalo na digitálne zručnosti učiteľov. Poukázal na to, že z výsledkov IT Fitness Testu zistili, že mnohí učitelia mali na začiatku pandémie problém začať učiť na diaľku. Rovnako zo zistení vyplýva, že mnohí pedagógovia dúfajú, že celá situácia pominie a nebudú sa už musieť k tejto dobe vracať. "Doba, aby sa nevyužívali digitálne technológie, už nebude možná," myslí si Lelovský. Aj jeho teší nová funkcia školského digitálneho koordinátora. Verí, že ide o krok smerom dopredu.



Diskutujúci sa vyjadrili aj k vyučovaniu predmetu informatika v školách. Síthová uviedla, že v súčasnosti sa pracuje na kurikulárnej reforme a učitelia hovoria o tom, že sa musia nastaviť medzipredmetné vzťahy. Podľa Lelovského deťom chýbajú dostatočné informačné a digitálne vedomosti. Učiteľ roka 2020 poukázal na to, že mnohé školy boli digitálnou technikou roky poddimenzované. V súčasnosti to však vidí pozitívne, pretože aktuálne obdobie prinútilo napríklad aj učiteľov dejepisu, aby sa pripájali na hodiny online. Podľa jeho slov, ak prídu do škôl potrebné technológie, úroveň slovenského školstva bude môcť konkurovať aj okolitým krajinám.