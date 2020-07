P. Pellegrini: B. Gröhling by sa mal k prípadu práce postaviť chlapsky

Bratislava 14. júla (TASR) - Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) zatiaľ nezachytil, že by chcel minister školstva Branislav Gröhling (SaS) urobiť politické gesto v súvislosti so svojou záverečnou prácou. Minister by sa podľa Pellegriniho mal k prípadu postaviť "chlapsky". Vládna koalícia sa v tejto veci podľa Pellegriniho bude podporovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico nechcel Gröhlinga komentovať. V tejto súvislosti označil súčasnú koalíciu za nekompetentnú partiu.



Pellegrini si myslí, že keď politické gesto neurobil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa "možno viac chlapsky" mal k veci postaviť minister školstva, ktorý má byť podľa jeho slov etalónom čestnosti a vzorom pre všetkých študentov "a nie svoju prácu žiadať utajiť alebo ju stiahnuť z internetu".



"Bolo by to veľmi dobré politické gesto a keďže tak nemieni spraviť a asi tak nespraví, myslím si, že si ľudia pomyslia celkovo o strane SaS svoje, pretože si budú púšťať vyjadrenia predstaviteľov SaS z minulého týždňa vo vzťahu k Borisovi Kollárovi a teraz budú vidieť zase to 'salto mortale', keď už ide o ich vlastného ministra, je všetko naopak," priblížil podpredseda parlamentu.



Pellegrini si myslí, že prípad netreba nechať zamiesť pod koberec. "Nakoniec sa z koalície stane banda, čo sa bude navzájom podporovať, len aby im neprišli na tieto pofidérne záverečné práce," dodal.



Smer-SD si podľa Fica zachová svoju vnútornú integritu, keď nekomentoval ani prípad Kollárovej práce, ani rigoróznej práce niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Fico podľa svojich slov nemá dostatok informácií a nechce vynášať súdy. Dodal len, že 'takáto nekompetentná partia ľudí' nikdy na Slovensku nevládla. "To, že niekto opísal diplomovku, je vrchol ich spôsobu života," skonštatoval.



Denník N v pondelok (13. 7.) informoval, že minister získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. Gröhling v utorok vyhlásil, že zo svojho postu neodstupuje a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak.