Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta SR. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas piatkového príhovoru v priestoroch Štátnej opery Banská Bystrica. Avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa Hlasu-SD a predsedu parlamentu.



"Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hanbiť," zdôraznil Pellegrini. Prezident nemá byť podľa neho koaličný a ani opozičný. Je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená. "Je to nepochopenie skutočnej úlohy prezidenta," podotkol. Hlava štátu musí podľa jeho slov spájať krajinu a požívať úctu aj v zahraničí.



Do funkcie predsedu parlamentu navrhne Pellegrini v prípade víťazstva vo voľbách buď Denisu Sakovú, alebo Richarda Rašiho. Mimoriadnemu snemu Hlasu-SD odporučí, aby jeho prípadného nástupcu na čele strany vybral zo súčasného najužšieho vedenia, ktoré tvoria podpredsedovia a generálny manažér strany.



Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Návrhy kandidátov na prezidenta možno odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.



Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.