Pellegrini cestuje do B. Bystrice, aby sa informoval o stave premiéra

Bratislava 16. mája (TASR) - Zvolený prezident Peter Pellegrini odcestoval do Banskej Bystrice. V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici sa chce osobne informovať o zdravotnom stave predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Informovala o tom Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



Premiéra postrelili v stredu (15. 5.) po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Do nemocnice do Banskej Bystrice ho priviezol vrtuľník.



Stav premiéra zostáva vážny. Lekárom sa podarilo stabilizovať jeho zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života. Fica operovali päť hodín dva operačné tímy. Hospitalizovaný je na oddelení ARO.