P. Pellegrini dôveruje E. Tomášovi, nemá dôvod mu neveriť

Bratislava 23. apríla (TASR) – Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini dôveruje svojmu kolegovi Erikovi Tomášovi. Uviedol to počas sobotnej tlačovej konferencie. Jeho meno sa má spomínať v súvislosti s tým, že zháňal kompromitujúce materiály.



Pellegrini uviedol, že s Tomášom hovoril a povedal mu, že to nie je pravda a že žiadne dokumenty nijakým spôsobom nezháňal a ani neprezentoval. "Ja mu nemám dôvod neveriť, lebo je spomínaný ľuďmi, ktorí už narozprávali v týchto kauzách strašne veľa a málo z toho sa zakladalo na pravde," povedal.



V prípade, že by boli Robert Fico (Smer-SD) a Robert Kaliňák obvinení, Pellegrini neplánuje žiadať od Tomáša, aby sa vzdal svojho mandátu. "My môžeme voči niekomu vyvodzovať politickú alebo inú zodpovednosť len v prípade, že niečo spáchal a bude právoplatne odsúdený," uviedol Pellegrini.