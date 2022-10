P. Pellegrini: Hlas-SD je víťazom volieb

Bratislava 30. októbra (TASR) - Hlas-SD je víťazom volieb s najväčším počtom získaných starostov a primátorov volených pod politickou značkou. Vyhlásil to predseda mimoparlamentnej strany Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici. Hlas je podľa neho po spojených samosprávnych voľbách podstatne silnejší.



"Hlas ako nová politická strana, ktorá je na politickej scéne len dva roky, prešiel včera prvou ostrou skúškou, pretože to boli prvé riadne voľby, keď sa ukázalo, akým spôsobom dokážu naše štruktúry zabojovať o priazeň voličov v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach," vyhlásil Pellegrini. Voľby podľa neho ukázali životaschopnosť strany.



Vyhlásil, že mnohí kandidáti boli úspešní aj vďaka značke Hlas-SD. Za stranu podľa neho zvolili 267 primátorov a starostov a s jej podporou zvolili ďalšie stovky kandidátov. Poukázal aj na úspech vo voľbách do VÚC, či už v prípade nitrianskeho predsedu samosprávneho kraja Branislava Becíka alebo nového šéfa banskobystrického kraja Ondreja Luntera.



"Preto musím povedať, že aj z tohto pohľadu sme jednou z najúspešnejších strán," poznamenal Pellegrini. Doplnil, že 2068 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev radí stranu Hlas k top politickým stranám, ktoré majú najväčší počet získaných mandátov. Výsledky volieb musia podľa neho všetci rešpektovať a nikto ich nemôže spochybniť.