P. Pellegrini: Jediný, kto do pléna vniesol politiku, je I. Matovič

Bratislava 1. apríla (TASR) - Podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby do pléna nevnášal politiku a aby sa správal zodpovedne. Reagoval tak na Matovičovo vystúpenie v pléne v úvode štvrtej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorý apeloval na opozíciu, najmä na poslancov Smeru-SD, aby odložili "politické tričká". Pellegrini tiež pripomenul, aby vláda doručovala do parlamentu kvalitne pripravené legislatívne návrhy na riešenie krízovej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



Pellegrini skonštatoval, že parlament Matovičovi chýbal, pretože to bolo pre neho bezpečné miesto bez zodpovednosti. "Viem, že ste dnes extrémne nervózny, lebo musíte robiť, ale to ste chceli, lebo ste vyhrali voľby, tak nám tu, prosím, nevstupujte do svedomia a robte, čo máte robiť," vyzval premiéra v pléne.



Matovič podľa Pellegriniho vniesol do rokovania parlamentu politikárčenie. Podpredseda parlamentu Matoviča uistil, že poslanci pristupujú k rokovaniam zodpovedne a okrem jednej spornej novely prechádzajú zákony vlády jednomyseľne. Poslanci však podľa neho očakávajú vyššiu kvalitu legislatívy na pomoc Slovensku. "Počkáme si na kvalitné návrhy, budeme diskutovať korektne, žiaľ, jediný, ktorý tu politiku vniesol, ste vy," odkázal premiérovi.



"Máte plné reči Slovenska, plné reči ľudí, ale nie som si istý, či na to máte a či túto situáciu zvládnete, ale za parlament vám chcem garantovať, že za všetky návrhy, ktoré majú pomôcť Slovensku, budú poslanci opozície, minimálne poslanci Smeru-SD, vždy hlasovať," reagoval Pellegrini na Matoviča. Opoziční poslanci však budú podľa neho poukazovať na prípadné nedostatky v návrhoch zákonov. "Teraz sa vy zodpovedajte tomuto plénu, a nie my vám," dodal Pellegrini.



Predseda vlády v utorok v pléne apeloval na poslancov Smeru-SD, aby nesabotovali kroky vlády a aby "nepolitikárčili". "Teraz je chvíľa, aby sme odložili politiku bokom," poznamenal s tým, že ho mrzí prístup Smeru-SD. Matovič podotkol, že ubližujú nielen vláde, ale predovšetkým svojim voličom a občanom SR. Poslancov zároveň vyzval na príspevok do Fondu vzájomnej pomoci.