P. Pellegrini: Kampaň pred voľbami bude asi viac o emóciách

Bratislava 2. januára (TASR) – Predseda vlády SR a volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini si želá, aby sa volebná kampaň zmenila na dialóg o budúcnosti krajiny a vecných riešeniach, ktoré pred Slovenskom stoja. Obáva sa však, že v realite budú prevládať témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť.



"Zrejme to bude viac o emóciách ako o súťaži myšlienok. Je potrebné sa na to pripraviť a zabojovať o dôveru ľudí," povedal Pellegrini v koncoročnom rozhovore pre TASR. Myslí si, že strana, ktorú povedie do volieb, reflektuje na to, že sa spoločnosť mení a prežije a uspeje iba strana, ktorá dokáže na tieto zmeny reagovať. "Chceme opäť voľby vyhrať,“ potvrdil Pellegrini, podľa ktorého bola s týmto cieľom aj zostavená kandidátka do volieb. "Je spoločnou kandidátkou strany, sú tam nové tváre rovnako ako aj skúsení poslanci,“ upozornil.



Parlamentné voľby sa uskutočnia 29. februára 2020. O hlasy voličov sa uchádza 25 strán a hnutí.