P. Pellegrini: Minister S. Vlčan by mal vo funkcii skončiť

Bratislava 2. mája (TASR) - Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan by mal vo funkcii skončiť. Trvá na tom predseda mimoparlamentného Hlasu-SD, nezaradený poslanec Peter Pellegrini. V súvislosti s kauzou kontaminovanej pšenice skonštatoval, že Vlčan nezvláda svoju funkciu.



Pellegrini upozornil na opakované zistenie zakázaného pesticídu v ukrajinskej pšenici. "Toto je veľká kauza, keď slovenské orgány nezachytili včas dovoz kontaminovanej pšenice a obilia. V plnej nahote sa ukázala neschopnosť vlády kontrolovať kvalitu potravín na vstupe do SR," vyhlásil. Minister sa podľa Pellegriniho situáciu s ukrajinskou pšenicou snažil zľahčovať a "ututlať".



Šéf Hlasu hovorí tiež o neschopnosti Vlčana a celej koalície zvládať vysoké ceny potravín. V tejto súvislosti namieta tiež to, že v parlamente návrhy Hlasu so zámerom zníženia cien "skončili niekde úplne vzadu a je pravdepodobné, že k ich prerokovaniu ani nedôjde".



Vlčan v utorok oznámil, že aj tretia, tzv. arbitrážna vzorka odobratá z ukrajinského obilia v Mlyne v Kolárove bola pozitívna na zakázaný pesticíd. Výsledky analýzy sa týkali 1500 ton ukrajinskej pšenice, ktorú v kolárovskom mlyne zachytili veterinári v polovici apríla. Podľa nej sa v kontrolovanej vzorke potvrdil výskyt pesticídu, ktorý v Európskej únii nie je povolený.