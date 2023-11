Pellegrini: Mohli by sme sa inšpirovať volebným systémom v Česku

Praha 30. novembra (TASR) - Slovensko by sa mohlo inšpirovať skúsenosťami, ale aj problémami v systéme viacerých volebných obvodov, ktorý funguje v Českej republike. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini po štvrtkovom stretnutí s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou.



Šéf NR SR pripomenul, že Slovensko má pre voľby do NR SR v ústave zabetónovaný jeden volebný obvod. "Regióny na Slovensku čoraz intenzívnejšie volajú po tom, by mali garantovaných svojich zástupcov v parlamente," zdôraznil s tým, že vládna koalícia chce na Slovensku otvoriť diskusiu o prípadnej zmene volebného systému.



Pekarová Adamová prijala podľa Pellegriniho pozvanie na rokovanie vedení parlamentov, o ktorom hovoril už na stretnutí s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milošom Vystrčilom.











(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)