P. Pellegrini: Nechať hniť ústavnú krízu niekoľko dní je veľká chyba

Bratislava 5. mája (TASR) - Odísť na korunováciu do Veľkej Británie a nechať hniť ústavnú krízu niekoľko dní je veľká chyba. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v súvislosti s aktuálnou situáciou vo vláde a odchodom prezidentky Zuzany Čaputovej do zahraničia.



"Hegerova vláda sa totálne zrútila a na Slovensku zavládla ústavná kríza. Každý zodpovedný politik a štátnik musí vždy uprednostniť vlastnú krajinu a vrátiť sa do vlasti, keď sa dejú takéto vážne situácie," tvrdí Pellegrini. Prezidentka sa podľa neho rozhodla uprednostniť korunováciu anglického kráľa a nechať riešenie problému až na budúci týždeň.



Viaceré opozičné strany vyzvali prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. Urobili tak po rozhodnutí Samuela Vlčana vzdať sa riadenia rezortu pôdohospodárstva. Po Vlčanovi požiadal o odobratie poverenia riadiť rezort aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.



Strany bývalej koalície OĽANO a Sme rodina tvrdia, že úradnícka vláda by spôsobila ešte väčší chaos. Rovnako to vníma aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Naopak, SaS by úradnícku vládu podporila. Prezidentka avizovala, že svoj ďalší postup oznámi v úvode ďalšieho týždňa.