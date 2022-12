Pellegrini: Neschopná vláda padla, je to najkrajší darček pod stromček

Bratislava 15. decembra (TASR) - Zlá a neschopná vláda padla. Je to najkrajší darček slovenským ľuďom pod vianočný darček. Uviedol to na sociálnej sieti nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini.



Národná rada SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO).



Pellegrini: Nebudeme sa podieľať na žiadnej novej 76-ke,riešením sú voľby

Nezaradení poslanci z Hlasu-SD sa nebudú podieľať na žiadnej novej "sedemdesiatšestke", teda novej koalícii, ktorá by mohla vzniknúť z aktuálnych parlamentných poslancov. Trvá na predčasných voľbách a deklaruje podporu zmene Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini po tom, ako parlament vyslovil vláde nedôveru.