P. Pellegrini ocenil prácu ministrov za Hlas-SD po 100 dňoch vlády

Bratislava 2. februára (TASR) - Predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini je po 100 dňoch vlády spokojný s prácou ministrov za stranu Hlas-SD. "Idú presne v línii našich predvolebných sľubov a toho, čo sa strane Hlas podarilo presadiť do programového vyhlásenia vlády," vyhlásil. Verí, že si takéto nasadenie, energiu a odhodlanie udržia celé volebné obdobie.



Pellegrini skonštatoval, že od prvých dní sa im darilo a naplnili toho veľmi veľa. Ako pripomenul, množstvo zákonov vrátane rozpočtu sa podarilo schváliť ešte na minuloročnej schôdzi a na budúci týždeň, po prerokovaní novely Trestného zákona, sa budú venovať ďalším. Zároveň upozornil, že ministri pracujú, aj keď parlament rokuje dlho o jednej veci. Kritizoval zlý stav viacerých rezortov po predchodcoch.



Minister práce Erik Tomáš vyzdvihol, že parlament má už na stole 13. dôchodok schválený vládou. Vyzdvihol tiež pomoc so splácaním hypoték, predĺženie odvodových úľav pre potravinárov či poskytnutú humanitárnu pomoc pre obce postihnuté zemetrasením. V ďalšom období sa chce zaoberať príspevkom na bývanie, nastavením životného minima aj reformou sociálnych služieb.



"Ja som prvých 100 dní resuscitoval," komentoval minister investícií Richard Raši. Podarilo sa mu podľa jeho slov dosiahnuť rekordné čerpanie eurofondov, organizovať výjazdové rokovania vlády i zachrániť portál Slovensko.sk. Avizuje zjednodušenie eurofondov i verejného obstarávania a presun peňazí do regiónov. Zaoberá sa aj zabezpečením superpočítača pre vedcov či zavedením vysokorýchlostného internetu aj v najmenších regiónoch.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok skonštatoval koniec obdobia politickej pomsty. Podčiarkol tiež prijaté opatrenia proti nelegálnej migrácii, riešenie problému s čistopismi dokladov aj prijatie rámca pre zmeny v krízovom riadení. Budúci týždeň chce informovať aj o nálezoch v rezorte vrátane vecí s trestnoprávnou koncovkou.



Ministerka hospodárstva Denisa Saková pripomenula zastropovanie cien energií, plynu a tepla aj vybavenie výnimky na ruskú ropu. Deklarovala snahu vytvoriť efektívne podnikateľské prostredie. Poukázala na dlhé povoľovacie konania, pričom na ich skrátení chce pracovať s envirorezortom aj ministerstvom vnútra. Výzvou je podľa nej zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Venovať sa chce aj stabilným dodávkam energií za stabilné ceny či efektívnemu odpadovému hospodárstvu.



Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková vyzdvihla historicky najvyšší rozpočet pre zdravotníctvo, "upratanie" reformy siete nemocníc či rozdelenie financií pre viacero zdravotníckych zariadení. Deklarovala, že urobí všetko pre to, aby vznikla aspoň hrubá stavba novej nemocnice v Martine.



Vicepremiér Peter Kmec konštatoval veľké omeškanie všetkých investičných projektov naplánovaných z plánu obnovy. Viacero z nich bude podľa neho treba zreálniť a nastaviť krízový manažment. Avizuje semafor investičných projektov nad 20 miliónov eur, prípravu žiadosti o piatu platbu aj pokračovanie pomoci Ukrajine s ohľadom na národné záujmy s cieľom pozdvihnúť východné Slovensko.



Minister školstva Tomáš Drucker spomenul zvýšenie financií pre školstvo. Počas prvých 100 dní bolo podľa neho potrebné aj zachraňovať, napríklad centrá prevencie. Pripomenul aj presadenie výkonnostných zmlúv či zapojenie ďalších škôl do kurikulárnej reformy.